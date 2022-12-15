Главком ВСУ Залужный сравнил генерала Суровикина с командующим времен императора Петра I
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- Главком ВСУ Залужный сравнил генерала Суровикина с командующим времен императора Петра I
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 15 декабря рассказал в интервью изданию The Economist о впечатлении от командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина.
Залужный уточнил, что по взгляду Суровикина ясно: либо ты выполнишь задачу, либо тебе придет конец.
По словам Залужного, российский военачальник напоминает ему командующих времен императора Петра I.
Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции решением министра обороны России Сергея Шойгу 8 октября.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что спецоперация успешно завершится под руководством Суровикина.
Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что Суровикин — это честный и правильный офицер, у которого есть решительность и необходимые полководцу качества.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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