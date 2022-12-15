Реклама
Прямой эфир
Общество
Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией
Мир
Выстрел из подаренного Киевом гранатомета мог стать причиной взрыва в полиции Польши
Мир
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях ВСУ в конфликте с Россией
Происшествия
При обстреле Стаханова в ЛНР было повреждено более 50 жилых домов
Мир
Саммит ЕС утвердил расширение Еврофонда мира на €2 млрд для военной помощи Киеву
Мир
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Мир
Принц Гарри назвал популярность Маркл причиной раздора в королевской семье
Мир
Суд на Украине признал незаконным указ Зеленского об отстранении главы КС
Мир
Средняя цена нефти Urals за месяц составила $57,49 за баррель
Мир
Зеленский призвал Европу увеличить объемы поставок вооружения
Происшествия
В Запорожской области в доме сторонника Киева обнаружен схрон со взрывчаткой
Общество
В ДНР утвердили праздник в честь воссоединения с РФ
Сюжет:

Емельяненко показал приемы против Коваленко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» на церемонии взвешивания 15 декабря поинтересовался у Александра Емельяненко, будет ли ему удобно биться с блогером Святославом Коваленко, ведь оппонент ниже ростом.

«Конечно, удобно. Буду вот так работать (показывает удары кулаками сверху вниз. — Ред.)», — сказал Емельяненко.

Всё лучшее из прошлого: 5 главных боев в карьере Емельяненко-младшего
Как Александр бил и бразильского Мутанта, и русского Десантника

Кроме того, Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее своего оппонента. Коваленко признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе.

«Такая здоровая рама 110 кг. <...> Главное, не какой кузов, главное — какой мотор. А движок нормальный, едем, прорываемся», — отметил Коваленко.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко.

Однако российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних поединках получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты уже в продаже.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022