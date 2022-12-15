Емельяненко показал приемы против Коваленко

Корреспондент «Известий» на церемонии взвешивания 15 декабря поинтересовался у Александра Емельяненко, будет ли ему удобно биться с блогером Святославом Коваленко, ведь оппонент ниже ростом.

«Конечно, удобно. Буду вот так работать (показывает удары кулаками сверху вниз. — Ред.)», — сказал Емельяненко.

Кроме того, Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее своего оппонента. Коваленко признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе.

«Такая здоровая рама 110 кг. <...> Главное, не какой кузов, главное — какой мотор. А движок нормальный, едем, прорываемся», — отметил Коваленко.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко.

Однако российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних поединках получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты уже в продаже.