Назван средний возраст москвича

Средний возраст жителя Москвы составляет 42,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника».

По ее словам, средний возраст москвича чуть превышает среднероссийский, где он составляет 41,1 года. Эти данные получены по результатам Всероссийской переписи населения 2020 года, уточнила вице-премьер.

Она также отметила, что в столице доля детей находится ниже, чем в целом по стране — 15,1% против 18,8%. Между тем, доля граждан трудоспособного и старшего трудоспособного возраста превышает средний показатель в стране — 11,3% против 10% по стране.

12 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что продолжительность жизни в стране с 2021 года увеличилась на 1,8 года. По его словам, прогнозируется, что к концу года этот показатель будет еще чуть выше.

24 ноября президент России Владимир Путин назвал приоритетом РФ увеличение средней продолжительности жизни более чем до 80 лет.

Глава государства отметил, что продолжительность и качество жизни человека являются обобщенными показателями работы государства по всем направлениям — как в экономике, так и в социальной сфере.

Между тем, в 2021 году в РФ отмечалось сокращение продолжительности жизни в среднем до 70 лет. Как отмечал Путин, на это повлияли последствия пандемии коронавируса.