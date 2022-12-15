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При обстреле Стаханова в ЛНР было повреждено более 50 жилых домов

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Фото: РИА Новости/Олеся Потапова
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В результате обстрела Стаханова Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено более 50 жилых домов и 10 объектов социальной сферы, в числе которых школы и детские сады. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в администрации города.

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«Повреждено остекление квартир в многоэтажных домах и домах частного сектора. В общей сложности пострадало порядка 50 домов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что при обстреле также было частично повреждено остекление пяти школ, четырех детских садов и городского музея.

«Повреждено остекление Свято-Георгиевского храма, здания городского суда», — добавили в администрации.

По поручению мэра города Сергея Жевлакова работники жилсервисов помогают жильцам закрыть оконные проемы пленкой.

Ранее в этот день в администрации Стаханова сообщали, что в результате удара ВСУ повреждена насосная станция. Из-за этого подача воды сокращена на 40%. Всего по городу было выпущено 10 снарядов.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что город находится примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Тогда же Марочко рассказал, что ВСУ готовят позиции к обороне на сватовском направлении в ЛНР. По его словам, в районе населенного пункта Стельмаховка, расположенного северо-западнее Сватова, отмечены инженерные работы по возведению новых фортификационных сооружений и укреплению старых.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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