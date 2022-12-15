Саммит ЕС утвердил расширение Еврофонда мира на €2 млрд для военной помощи Киеву

Саммит Европейского союза (ЕС) в Праге одобрил расширение на €2 млрд Европейского фонда мира (EPF), из которого финансируются поставки оружия на Украину. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Лидеры ЕС приветствовали соглашение стран-членов расширить EPF. Дополнительные €2 млрд будут добавлены в 2023 году», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой увеличить объемы поставок современного вооружения. Он заявил о необходимости в системах противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а также танков.

12 декабря главы МИД стран Евросоюза согласовали увеличение на €2 млрд финансирования EPF. Общее увеличение финансового потолка до 2027 года составит до €5,5 млрд.

В тот же день обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс предупредил, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. По его словам, остается открытым вопрос, хватит ли у Запада военных запасов и политической стойкости для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

10 декабря Совет Евросоюза предварительно одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. Он будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать большую часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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