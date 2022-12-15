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Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный 15 декабря рассказал в интервью изданию The Economist о впечатлении от командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина.

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По словам Залужного, одного взгляда на Суровикина достаточно, чтобы понять: либо ты выполняешь задание, либо у тебя будут проблемы.

Он также указал, что российский военачальник напоминает ему командующих времен императора Петра I.

Кроме того, Залужный рассказал о взаимодействии с подчиненными. Главком отметил, что он доверяет своим генералам и прислушивается к тем, кто находится на местах.

«С начала <спецоперации> я уволил десять из них, потому что они не были готовы к этому. Еще один застрелился. Я доверяю Сырскому (генералу Александру Сырскому, командующему сухопутными войсками Украины. — Ред.). Если он говорит мне, что ему нужна еще одна бригада, это означает, что ему действительно нужна еще одна бригада», — сказал главком украинской армии.

В октябре глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что спецоперация успешно завершится под руководством Суровикина.

В сентябре Залужный признался в интервью Time, что вся военная наука находится в России, а начальник российского Генштаба Валерий Герасимов является умнейшим стратегом.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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