Путин: льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%

В России продлят еще на два года льготную ипотеку. Об этом заявил 15 декабря президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что после скачков ипотечной ставки весной текущего года до 12% ставка льготной ипотеки была снижена до 7%, а в конце декабря действие льготной ипотеки заканчивается.

«В этой связи считаю необходимым принять следующее решение: мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, ‹...› но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше — увеличится до 8%», — заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что в России будет расширен доступ к семейной ипотеке. Путин предложил в следующем году ее распространять и на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет. Доступ к такой ипотеке предлагается предоставлять по ставке 6%.

Также в четверг член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в свою очередь, что программа льготной ипотеки является востребованной. Он указала, что множество российских семей прибегает к ней. Бессараб отметила, что глава государства видит запрос общества и реагирует на него.

В этот же день директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков отметил в беседе с «Известиями», что ставка 8% по льготной ипотеке на новостройки выглядит логичной, поскольку среднерыночные значения по стандартным программам в 10–11% для большинства покупателей слишком высоки, большинство покупателей не смогут взять такой кредит.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.