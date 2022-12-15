Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку программ из сторонних маркетов

У пользователей Apple может появиться возможность скачивать приложения из сторонних маркетов. Обязать компанию разрешить в России установку программ планирует Минцифры, сообщает телеканал «Известия». К подготовке законопроекта приступят в ближайшее время. Аналогичный документ, по данным издания Bloomberg, уже существует в Европе. На территории стран Евросоюза нововведения должны вступить в силу в 2024 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.