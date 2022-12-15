Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии во Владивостоке
Во Владивостоке проводится проверка по факту коммунальной аварии, в результате которой водоснабжение было отключено почти у 20 тыс. потребителей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла утром 15 декабря в районе дома 78 по улице Верхнепортовой. На участке сети холодного водоснабжения был зафиксирован порыв, пишет РИА «Восток-Медиа».
В результате без воды остались свыше 100 многоквартирных домов, в которых проживает около 20 тыс. человек. В месте выхода воды на поверхность образовался гололед.
В 19:22 по местному времени аварийные бригады ликвидировали прорыв, а ресурсоснабжающая организация начала возобновлять подачу воды в жилые дома.
По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района организовала проверку, уточняет ИА PrimaMedia. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг и исполнение требований законодательства при содержании и эксплуатации сетей.
Ранее 15 декабря сообщалось, что в Орске (Оренбургская область) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на водоводе. В зоне отключения проживают 1,2 тыс. человек.