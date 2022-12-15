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В Совфеде назвали способы уменьшения стоимости жилья по льготной ипотеке

Сенатор Абрамов: выделение участков с инфраструктурой поможет уменьшить стоимость жилья по льготной ипотеке
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов 15 декабря рассказал «Известиям», какие меры помогут уменьшить стоимость недвижимости по льготной ипотеке.

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«Льготная ипотека позволила многим семьям улучшить жилищные условия, но оборотной стороной иногда являлось то, что цены на жилье резко и неоправданно возрастали. Должно произойти уменьшение стоимости жилья, чтобы нам не заморозить весь строительный комплекс. Поэтому здесь со стороны государства нужно принять меры», — сказал он.

К мерам, которые должно принять государство, сенатор отнес льготное выделение земельных участков с инфраструктурой.

«Когда земельный участок застройщику выделяется с инфраструктурой, подведена дорога, подведены коммуникации, это всё влияет на стоимость, поэтому со стороны государства мы должны такие меры принимать», — пояснил он.

Также Абрамов отметил, что следует уменьшить рентабельность застройщика. По его словам, зачастую между застройщиками нет конкуренции.

«Здесь нужно развивать конкуренцию, чтобы компании, конкурируя, уменьшали издержки, тем самым уменьшая себестоимость», — заключил он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Кроме того, российский лидер добавил, что в России будет расширен доступ к семейной ипотеке. В настоящее время такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились в 2018 году и позднее. Президент же предложил обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли 18-летнего возраста.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что программа льготной ипотеки является востребованной. Она подчеркнула, что сегодня для российского общества и российской действительности с учетом тех проблем, которые создает давление Запада, очень значима поддержка молодых российских семей, которые хотят иметь собственное жилье. Бессараб подчеркнула, что это тот задел на будущее, который завтра позволит улучшить качество жизни россиян.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годах возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

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