Директор тюменского ЧОПа ожидает суда за неуплату налогов на 67 млн рублей

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, которая занимается охраной и электромонтажными работами. Предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 67 млн рублей.

«По версии следствия, обвиняемый с целью сохранения упрощенной системы налогообложения уклонился от уплаты налогов путем применения схемы «дробления бизнеса» между взаимозависимыми лицами», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Как уточняет портал «Наш город», руководитель предприятия вносил в налоговую отчетность недостоверные сведения о доходах и налогах. За 2017–2019 годы он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму свыше 67 млн рублей.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») завершено. На имущество обвиняемого стоимостью 105 млн рублей наложен арест. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.