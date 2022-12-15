Суд на Украине признал незаконным указ Зеленского об отстранении главы КС

Кассационный административный суд Украины отменил указ президента Владимира Зеленского, которым он пытался отстранить Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда (КС). Об этом сообщило 15 декабря украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию адвокатского объединения.

Соответствующий указ Зеленского был признан незаконным и отменен в ходе заседания 13 декабря. Сами же адвокаты отметили, что таким образом суд «признал отсутствие у президента Украины полномочий принимать решение отстранять судей Конституционного суда».

Зеленский уже несколько раз отстранял судью, однако Тупицкий все разы оспаривал решения. Так, 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца. Тогда сообщалось, что Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний.

После этого, 27 марта 2021 года Зеленский уже снял Тупицкого с этой должности, отменил указ от 2013 года о его назначении на эту должность. Однако в июле Верховный суд Украины признал незаконными эти действия Зеленского.

В декабре того же года США ввели санкции в отношении Тупицкого «за значительные коррупционные действия». В «черный лист» попала и его супруга.

Конфликт между Конституционным судом и Зеленским начался после ряда резонансных постановлений. Так, КС отменил обязательное декларирование доходов для чиновников и отменил тюремное наказание за заведомо ложные сведения в декларациях. Суд также урезал полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В частности, запретил НАПК проверять электронные декларации чиновников. После решения КС посольство США на Украине потребовало «восстановить веру людей в то, что государство может бороться с коррупцией», а в Евросоюзе пригрозили приостановить безвизовый режим.

Между тем 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КС. В настоящее время Тупицкий объявлен в розыск на Украине за незаконный выезд из страны во время военного положения, также он был заочно арестован этим летом.