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Зеленский призвал Европу увеличить объемы поставок вооружения

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Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Европы с просьбой увеличить объемы поставок современного вооружения, в том числе систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны и танков. Об этом он заявил на заседании Европейского совета.

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Говоря об оборонной поддержке, он отметил, что она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода.

«Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Это касается ПВО и ПРО, современных танков, более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем», — приводит слова Зеленского «РИА Новости».

Кроме того, он призвал согласовать действенные ценовые потолки на российские энергоресурсы.

Украинский президент также выразил надежду, что Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время проведет оценку выполнения Киевом требований для вступления в Евросоюз (ЕС).

«Очень вас просим это сделать и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров относительно членства Украины в ЕС», — попросил Зеленский.

12 декабря обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что активная военная поддержка ЕС Киева истощила арсеналы и возможности союза, что поставило под угрозу его собственную безопасность.

8 декабря газета The Times написала, что Лондон закупит ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) на £229 млн после истощения собственных запасов из-за военной поддержки Киева. Отмечается, что Великобритания передала Украине почти половину собственных запасов противотанковых орудий и боеприпасов к ним.

4 декабря политолог Юрий Кнутов оценил слухи о том, что США могут в ближайшее время сократить объемы оказываемой Киеву помощи. По его словам, принятие в Вашингтоне временного финансирования правительства может препятствовать реализации долгосрочных задач вроде помощи Украине или, например, закупок бомбардировщиков B-21 Raider.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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