Строительство нового ФАПа завершат под Хабаровском до конца года

В селе Восход в Хабаровском районе до конца декабря планируют завершить строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству ограждения территории, обустройству железобетонных крылец и пандуса (80%), устройству внешней сети канализации и вентиляции, — рассказал глава минстроя Олег Сутурин.

Почти закончены внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. До конца декабря строительно-монтажные работы планируется полностью завершить, пишет Transsibinfo.com. Необходимое для медучреждения оборудование уже закуплено, но часть пока находится в процессе поставки.

Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. ФАП будет рассчитан на 25 посещений в смену.