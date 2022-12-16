Что подарить ребенку на Новый год 2023 — лучшие идеи для мальчиков и девочек

Новый год — любимый праздник детства, и таковым его делают родные и близкие ребенка, из года в год устраивающие сказку для малыша. Родители, бабушки и дедушки тщательно подходят к выбору подарка для детей, чтобы они продолжали верить в чудо и всегда ждали семейный праздник. Как правильно учесть пожелания ребенка и порадовать его на Новый год — читайте в материале «Известий».

Идеи для подарка ребенку на Новый год 2023

Многие родители используют проверенный способ, чтобы узнать желания ребенка — просят его написать письмо Деду Морозу. В таком случае важно не обесценивать детские мечты, и даже если подарок кажется не таким уж нужным или полезным, делать снисхождение. Всегда можно обговорить с ребенком его подарок, уточнить пожелания или предложить компромисс.

Если в письме указано не одно пожелание, то исполнение можно делегировать родственникам ребенка, а на дорогой подарок вложить средства всем вместе.

Праздник остается отличным поводом, чтобы познакомить ребенка с чем-то новым, подарив ему развивающий набор для творчества, настольную игру или детскую энциклопедию. Подарок не обязательно должен быть материальным. В канун праздника можно сводить ребенка туда, где он давно мечтал побывать, будь то парк развлечений или премьера мультфильма.

Проявить заботу можно, подарив ребенку теплые варежки или шапку или забавную пижаму-кигуруми. Практически у каждого ребенка есть любимые мультики и персонажи книг, поэтому внимательный родитель всегда может купить канцелярию, посуду или бытовые принадлежности с изображением кумиров своих детей.

Можно пополнить коллекцию школьных принадлежностей ребенка, подарив ему удобный рюкзак, пенал с любимым героем или набор карандашей.

Ответственно надо подходить к просьбам детей завести питомца. Прежде, чем исполнить такое желание, родитель должен учесть все возможные хлопоты и обговорить с ребенком тонкости ухода. Иногда лучше обойтись мягкой игрушкой в виде любимого зверя.

Актуальными остаются и сладкие подарки, которые заботливо и кропотливо собирает семья. Главное — предупредить малыша, чтобы не злоупотреблял сладостями. Готовые варианты сладких угощений продаются в продуктовых магазинах и торговых центрах.

Что подарить мальчику на Новый год 2023

В детстве мальчики, как правило, любят исследовать мир и узнавать новое, гулять на улице и заниматься активными играми. Исходя из предпочтений ребенка, можно придумать много вариантов подарков.

Юным исследователям подойдут разнообразные наборы для опытов, географический атлас или глобус, муравьиная ферма, телескоп или абонемент на мастер-класс. Спортивным мальчикам можно подарить домашний тренажер, стенку с турником, мяч, новые кроссовки или спортивную экипировку. Детям, которые проводят много времени на свежем воздухе, понравится воздушный змей, именная бутылочка для воды, кроссовки на колесиках, чтобы похвастаться сверстникам.

Многие школьники мечтают о велосипеде, коньках или роликах, а может, и о гироскутере. Современные дети с удовольствием осваивают технические новинки и обрадуются новым наушникам, видеоигре, светящейся клавиатуре или планшету для рисования.

Что подарить девочке на Новый год 2023

Родители часто стремятся вырастить девочек принцессами, но желания детей не всегда соответствуют этому. Некоторым девочкам тоже будут интересны «мальчишеские» подарки — велосипед, набор юного химика, игровая приставка. В таком случае нужно прислушиваться к мнению и потребностям ребенка, и тогда счастливая улыбка обеспечена.

Если девочка и впрямь растет модницей, можно подарить ей новое платье, детские миниатюрные серьги, бижутерию или набор детской косметики. Многие дети любят также украшать свою комнату и оценят забавный ночник или постельное белье с героями любимых мультфильмов.

Рукодельница же обрадуется принадлежностям для вышивки или изготовления мыла и свечей ручной работы. В магазинах можно найти бесчисленное количество предметов для творчества и хозяйства — пластилин, краски, бисер, нитки мулине, аппликации, журналы с «моделями», мини-парикмахерские и даже детские кулинарные книги.

Даже современные девочки не утратили любовь к куклам, у которых, помимо нарядов, есть еще собственные наборы посуды, мебели и даже дома. Многие юные принцессы будут в восторге от пополнения коллекции Барби и других любимых игрушек.

Ранее «Известия» писали о том, какие елочные игрушки больше всего подойдут для семей с детьми и как выбрать изделия из безопасного материала.