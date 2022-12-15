Жители ЕАО обнаружили двух истощенных тигрят

В центр «Тигр» доставили тигренка из ЕАО, за его жизнь борются специалисты, к сожалению, его брат погиб на месте обнаружения из-за истощения. Местные жители обнаружили на дороге двух истощенных тигрят и незамедлительно сообщили в охотнадзор, передает телеканал «Известия». По указанным координатам инспекторы обнаружили погибшего тигренка, а второго выследили, отловили и доставили в центр реабилитации «Тигр». «Девочке» 4–6 месяцев, ран и повреждений у нее нет, но она сильно истощена. Ее прокапали, ввели поддерживающие препараты и назначили курс реабилитации. С большой вероятностью тигрята принадлежат тигрице Лазовке. Тигрица вряд ли просто так бросит своих малышей. Предположительно, с ней случилась трагедия, и поэтому она не смогла продолжить воспитание. Сейчас продолжается поиск хищницы в местах ее обитания. Мы выражаем благодарность местным жителям и сотрудникам охотнадзора за неравнонушие и профессионализм. Будем держать вас в курсе!

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.