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Дацик оказался на 22 кг тяжелее Шульского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик и боксер Павел Шульский в четверг, 15 декабря, провели взвешивание перед предстоящим поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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Дацик оказался намного тяжелее своего соперника. Его вес составляет 122 кг, вес Шульского — 99,6 кг.

«Три раунда по две минуты бойцы завтра проведут в бескомпромиссной рубке. Но что-то мне подсказывает, что им потребуется меньше времени, чтобы решить все свои вопросы», — сказал ведущий, представляя бойцов на официальном взвешивании.

Накануне Дацик провел тренировку перед поединком с Шульским. Спортсмен размялся с грушей, затем отработал удары по условному противнику и поработал со своим спарринг-партнером. По его словам, план на любой бой у него заключается в том, чтобы «съесть» соперника.

13 декабря Дацик заявил, что уже встречался на ринге с Шульским, поэтому соперник хорошо знает его приемы, защиту и поведение в бою. В свою очередь Шульский отметил, что любая его ошибка может решить исход боя, поэтому он готовится серьезно.

Шульский, в свою очередь, назвал Дацика хорошим бойцов и допустил, что любая ошибка в поединке с противником может стоить ему карьеры. Он добавил, что хочет показать красивый, грамотный, зрелищный бокс.

До этого, 11 декабря, директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение, что Шульскому придется тяжело в бою с Вячеславом Дациком. Запашный отметил, что у Дацика уже появилась привычка «вбивать в ринг людей в первом же раунде».

Поединок Дацика и Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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