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Пушков предрек Германии серьезные проблемы из-за ее энергетической политики

Сенатор Пушков предрек Германии стать новым больным человеком Европы
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack
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Германия может стать новым «больным человеком» Европы с нынешней энергетической политикой. Такое мнение высказал 15 декабря российский сенатор Алексей Пушков.

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Соответствующий комментарий он оставил в своем Telegram-канале в ответ на публикацию Reuters, в которой говорится, что Германия потратила более €440 млрд для поддержания своей энергетической системы, однако этого может быть недостаточно.

В статье, в частности, отмечается, что на фоне наступления первой за 50 лет зимы без российского газа ведущая экономика Европы в лице Германии «оказалась во власти погоды».

«С нынешней энергетической политикой Германия имеет все шансы стать новым «больным человеком», — написал Пушков.

9 декабря глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

27 ноября сообщалось, что жителям Германии в 2023 году стоит ждать резкого роста цен на электричество. Например, с января один из поставщиков электроэнергии в Кельне начнет взимать в два раза больше за 1 кВт⋅ч за основное снабжение. Так компании пытаются переложить рост цен на конечных потребителей.

До этого, 25 ноября, сопредседатель партии «Зеленые» в бундестаге Германии Ренате Кюнаст посетовала на то, что из-за экономии властей на электричестве в здании парламента стало настолько холодно, что ей приходится носить пуховик.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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