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Lada Priora-седан в ноябре подорожала на рынке подержанных авто больше всех

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Среди самых популярных моделей с пробегом в кузове седан в ноябре текущего года на российском рынке подержанных машин Lada Priora подорожала заметнее других — на 19,1%. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба сайта «Авто.ру».

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Специалисты компании подсчитали, насколько изменилась средняя стоимость самых востребованных седанов с пробегом, представленных на российском рынке в ноябре 2022 года. Выяснилось, что Lada Priora подорожала на 19,1%. Среди рекордсменов по росту цены кроме этой модели отметились еще два российских седана — Lada Vesta (плюс 17,1%) и Lada Granta (плюс 13,8%). В ноябре текущего года средние цены на них достигли отметки в 945 и 433 тыс. рублей соответственно.

Следом в рейтинге самых подорожавших седанов с пробегом расположился Toyota Camry (плюс 11,1%), средняя стоимость «японца» составила 2,6 млн рублей.

Ford Focus в версии седан прибавил в цене менее существенно, всего 7,3% и стоил 655 тыс. рублей. Модели Renault Logan и Volkswagen Polo за год подорожали на 6,4% — до 591 и 918 тыс. рублей соответственно.

Специалисты отметили, что седан BMW пятой серии в ноябре 2022 года стала немного доступнее — его средняя стоимость снизилась на 1,6% или 52,5 тыс. рублей.

13 декабря стало известно, что к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличится в России более чем на 15%. Покупкой подержанных машин в октябре—ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе—феврале, сообщили «Известиям» представители «Авито Авто». Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года пользовались марки б/у машин отечественных производителей. Первое место по востребованности заняла Lada Priora, второе — Lada 2114 Samara, третье — Lada 2107.

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