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США добавят в санкционный список девять российских компанией

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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США включат девять российских компаний в санкционный список. Об этом 15 декабря сообщило министерство торговли.

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«Бюро промышленности и безопасности дополнит экспортный регламент, поместив туда 9 компаний из списка «неподтвержденных» и введя санкции», — говорится в сообщении из федерального реестра.

Обновление списка запланировано на 16 декабря.

В минторговли сообщили, что бюро промышленности и безопасности не смогло должным образом проверить компании, поскольку эти действия «предотвратило иностранное правительство».

14 декабря газета The Wall Street Journal сообщила о возможном введении санкций в отношении бизнесмена Владимира Потанина, который является одним из основных владельцев «Норникеля». Ограничения могут затронуть некоторые его компании, в том числе холдинг «Интеррос» и Росбанк.

Ранее, 9 декабря, США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России и командования Военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

До этого, 14 ноября, стало известно, что США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации. В их числе Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная корпорация «Иркут» и другие. Отмечалось, что разрешаются все операции, которые «необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг с целью обеспечения безопасности гражданской авиации».

2 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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