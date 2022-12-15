Премиальная курортная недвижимость в РФ подорожала на 28%

На рынке курортной недвижимости России премиальные объекты прибавили в цене 1 кв. м за год 28%, жилье и апартаменты бизнес-класса подорожали на 12%, а комфорт-класс подешевел на 10%. Об этом 15 декабря «Известиям» сообщили аналитики федерального девелопера Five.

С начала года на 6% выросло число сделок в сегменте комфорт-класса, на 70% — в бизнес-классе. Самые впечатляющие показатели отмечаются в премиум-сегменте: плюс 127% к началу года, сказали эксперты.

По информации компании, пиковых значений спрос достиг в марте, когда число сделок увеличилось на 17% в сегменте массового жилья, на 200% в бизнес-классе и на 173% — в премиальном. Были и периоды, когда спрос просел — наибольшее снижение темпов продаж отмечалось в сентябре, тогда и премиум-, и эконом-сегмент потеряли по 70%, минус 69% было в бизнес-классе.

«Предложение, которое удовлетворяло бы запросам потенциальных покупателей в Сочи, только формируется. Но очевидно, что состоятельные россияне обратили внимание на лучшую недвижимость российского курорта, на что указывает и аналитика. Отметим, что премиальный сегмент демонстрирует общий рост двумя относительными плато с марта по июнь и с июля по ноябрь, при этом некоторые проекты не прекращают рост на протяжении всего года», — сказала коммерческий директор Five Елена Кабешева.

Она добавила, что незначительный скачок цен в бизнес-сегменте во многом обусловлен «оглядкой» на премиум. А в связи с падением темпов продаж застройщики бизнес-класса были вынуждены в дальнейшем вернуться на июньские позиции.

По словам партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group (ex-Knight Frank Russia) Ольги Широковой, поддерживает динамику спроса на курортное жилье и распределение внутреннего туристического потока. Так, за 8 месяцев 2022 года 16 млн человек посетили Краснодарский край, который следует за Московской областью, где зафиксировано 18,9 млн туристов, а турпоток в столицу и Санкт-Петербург составляет всего 6,2 и 6,4 млн человек соответственно, рассказала она.

Ранее в этот день эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Алена Костина сообщила «Известиям», что спрос на апартаменты в 2023 году может резко вырасти в России при ограничении действия льготной ипотеки на новостройки.