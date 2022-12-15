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Путин заявил, что расчет западных стран на уничтожение российской экономики не оправдался

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Расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Этот расчет, как <...> все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность», — сказал он.

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Он подчеркнул, что благодаря совместной работе правительства страны, регулятора и региональных властей удалось стабилизировать ситуацию.

Кроме того, Путин сообщил, что намерен предложить новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире.

В ноябре российское посольство в США сообщило, что антироссийские ограничительные меры не способны оказать влияние на суверенный внешнеполитический курс России. Как указали дипломаты, новые санкции, инициированные Вашингтоном, отображают курс американской стороны на сохранение токсичной атмосферы вокруг российских предпринимателей.

В конце октября главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщил, что санкционное давление, оказываемое на Россию западными странами, в краткосрочной перспективе окажет влияние на отечественный ТЭК, однако последствия вызванного этим глобального энергокризиса в наибольшей мере отразятся на самих инициаторах ограничений.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Решение о проведении спецоперации было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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