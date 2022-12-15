В Латвии заявили об утрате доверия к Германии в связи с заявлением Шольца о РФ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс 15 декабря подверг критике заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине.

На этой неделе Шольц в выступлении перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы заявил, что сотрудничество с Россией должно снова стать возможным после окончания украинского кризиса. По его мнению, Москве «также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в новые времена».

«Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений», — написал Пабрикс в Twitter.

Член партии Attīstībai/Par! («Развитие/За!») также потребовал от западных коллег «не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в игре Западной Европы».

Ранее, 2 декабря, Пабрикс заявил, что Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников российского телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»). Телеканал получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.

20 октября в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung Пабрикс выразил свои сомнения в том, что Германия является надежным партнером, а общество ФРГ готово жертвовать жизнями за свободу Прибалтики. Пабрикс отметил, что ему хотелось бы видеть Германию в роли лидера и «больше смелости», проявленной обществом ФРГ.

До этого, в октябре, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет серьезные издержки от антироссийских санкций. Он отметил, что санкции, разрыв контактов и поставки оружия несовместимы с представлениями немцев о мирном сосуществовании. Также президент заверил, что ФРГ не допустит своего участия в конфликте на Украине.

Отношения РФ и стран Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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