Немецкие потребители на прошедшей неделе сэкономили слишком мало газа. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Он уточнил, что в общей сложности экономия на минувшей неделе составила лишь 5%, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был на уровне 13%.

«Это связано с холодными температурами и выработкой электроэнергии на газе, но создает нагрузку на газохранилища и не может так продолжаться всю зиму», — написал Мюллер в своем Twitter.

Показатель потребления газа в Германии с поправкой на температуру регулятор оценил как критическую. Такая классифицируется дается, если экономия газа с поправкой на температуру составляет менее 15%. Ранее регулятор сообщал, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20% или более в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя в стране зимой.

При этом отмечается, что в настоящее время газоснабжение в Германии остается стабильным, безопасность поставок энергоносителя в настоящее время гарантирована благодаря заполненности газохранилищ.

В «Газпроме», в свою очередь, в четверг сообщили, что по состоянию на 13 декабря Европа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрала рекордный объем топлива — 738 млн куб. м. За всю историю наблюдений это стало максимальным показателем для этой даты. Максимальные рекорды по отбору газа из ПХГ для были зафиксированы в Германии (250,1 млн куб. м). Затем идут Франция (117,6 млн куб. м) и Чехия (36,5 млн куб. м).

За день до этого стало известно, что уровень запасов газа в хранилищах Европы снизился до 88,48%.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что приход холодной погоды из арктического региона этой зимой станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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