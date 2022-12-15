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На всех АЗС «Трасса» появятся электрозарядные станции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На всех АЗС «Трасса» (АО «Евротранс») планируется установить электрозарядные станции в связи с ожидающимся широким распространением электромобилей в ближайшие три года, заявили владельцы сети Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко.

В интервью «Ведомостям» они рассказали, что переход от бензиновых и дизельных автомобилей на электрозарядные автомобили уже идет полным ходом.

«Здесь можно провести параллель с 90-ми годам, когда бензин был в наличии в любом количестве, но при этом были очереди. Так было, потому что было мало АЗС, а количество машин в какой-то момент резко выросло. (…) Вот и сейчас, в общем, ситуация схожая, начали производиться электромобили, а заправляться негде. Для нас этот звонок прозвенел уже года три назад, и мы приняли решение, что мы должны быть первыми», — отметил Дорошенко. По его словам, компания решила сконцентрироваться на быстрозарядном сегменте.

Алексеенков, в свою очередь, подчеркнул, что сектор электро-АЗС прибыльнее бензинового. «Если сравнивать с продажей топлива, то электросегмент почти в два раза для нас эффективнее», — отметил он, подчеркнув, что в ближайшие 5–7 лет «Евротранс» планирует сфокусироваться на «максимизации экономического эффекта, повышении эффективности и активном развитии инновационной электрозарядной инфраструктуры».

Алексеенков также добавил, что частью долгосрочной стратегии роста компании являются планы по проведению дебютного выпуска биржевых облигаций. «Мы намерены привлечь капитал под финансирование дальнейшего расширения бизнеса АО «Евротранс». Также для нас важно, что проведение выпуска и обретение нового статуса позволят нам укрепить нашу репутацию в отрасли и в перспективе расширят для нас возможности финансирования», — заключил он.

«Евротранс», по собственным оценкам, занимает второе место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей рынка в 3,2%. По итогам 2022 года, компания ожидает выручку в 52 млрд рублей, а к 2025-му планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза.

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