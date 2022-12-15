Пушилин обвинил Запад в поощрении террора против жителей ДНР

Поставляя Украине новое вооружение, коллективный Запад поощряет обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) и террор против мирных граждан, заявил 15 декабря ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что последние недели стали настоящим испытанием для жителей ДНР из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это не военные действия в привычном понимании, когда встречаются две армии на поле боя. Это настоящий террор против мирных граждан, геноцид — преступление, которое открыто поощряет коллективный Запад, поставляя Украине новое вооружение», — заявил Пушилин.

Он также высказался насчет массированного удара, нанесенного ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку утром 15 декабря, который стал самым масштабным с 2014 года.

«40 снарядов из РСЗО хаотично, безжалостно, по жилым домам, детскому саду, поликлинике, храму. И нет никаких сомнений, что украинские нацисты знают, что бьют по мирной цели. Более того, они делают это сознательно, нанося удары по площадям», — сказал Пушилин.

Как сообщалось ранее, в результате удара по Донецку утром 15 декабря были ранены девять человек, среди них ребенок 2012 года рождения. Один мирный житель погиб. По последним данным, количество раненых выросло до 11.

Помимо жилых домов, повреждены здание общежития и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Кроме того, снаряды попали в верхний этаж многоквартирного дома по улице Набережной. Также под удар попало здание театра оперы и балета.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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