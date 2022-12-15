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Бут рассказал о сложности общения на русском языке после долгих лет заключения

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Виктор Бут, недавно вернувшийся в Россию из США после почти 15 лет заключения, заявил в четверг, 15 декабря, что испытывает сложности в общении на родном языке.

«Для меня поездка на Камчатку интереснее, чем на вонючий, извините, Запад»
Вернувшийся на Родину Виктор Бут — об отношении к США, встрече с Ярошенко и фейковых телеграм-каналах

Он рассказал, что многие годы мог говорить на русском только во время звонков.

«Понимаете, это очень сложно. Фактически все эти годы общение на русском языке сводилось только к звонкам, и они были очень краткие. Действительно, испытываю некую трудность говорить на родном языке», — цитирует Бута телеканал «Звезда».

Ранее в этот день Бут выразил желание побывать в зоне спецоперации России на Украине, сообщает телеканал «360».

Накануне Бут заявил в интервью «Известиям», что поездка на Камчатку была бы намного более интересной, чем куда-либо на Запад.

Предприниматель также рассказал, что в ближайшее время планирует побыть дома, встретиться с родственниками, насладиться Москвой и поехать в Санкт-Петербург.

8 декабря Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После освобождения Бут рассказал, что самым тяжелым в заключении для него было отсутствие общения с родными и друзьями, передает НСН.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал. В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.

Сейчас он проходит полное обследование организма, после чего будет решаться вопрос о его госпитализации или домашнем лечении.

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