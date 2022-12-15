Бут рассказал о сложности общения на русском языке после долгих лет заключения

Виктор Бут, недавно вернувшийся в Россию из США после почти 15 лет заключения, заявил в четверг, 15 декабря, что испытывает сложности в общении на родном языке.

Он рассказал, что многие годы мог говорить на русском только во время звонков.

«Понимаете, это очень сложно. Фактически все эти годы общение на русском языке сводилось только к звонкам, и они были очень краткие. Действительно, испытываю некую трудность говорить на родном языке», — цитирует Бута телеканал «Звезда».

Ранее в этот день Бут выразил желание побывать в зоне спецоперации России на Украине, сообщает телеканал «360».

Накануне Бут заявил в интервью «Известиям», что поездка на Камчатку была бы намного более интересной, чем куда-либо на Запад.

Предприниматель также рассказал, что в ближайшее время планирует побыть дома, встретиться с родственниками, насладиться Москвой и поехать в Санкт-Петербург.

8 декабря Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После освобождения Бут рассказал, что самым тяжелым в заключении для него было отсутствие общения с родными и друзьями, передает НСН.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал. В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.

Сейчас он проходит полное обследование организма, после чего будет решаться вопрос о его госпитализации или домашнем лечении.