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Китайский Foton представил конкурента американским пикапам

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Фото: Foton
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Китайская компания Foton Motor анонсировала появление новой гибридной модели — полноразмерного рамного пикапа. Название автомобиля не раскрывают, его продемонстрировали под лаконичным слоганом Just Pickup, сообщил 15 декабря портал Drom.

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Машина имеет четырехдверную двухрядную кабину и базируется на рамной платформе Foton нового поколения. Судя по дизайну, модель перекликается с традиционными американскими легкими грузовиками. Эксперты отметили, что в оформлении передней части кузовных панелей машины можно обнаружить сходство с такой известной американской моделью, как Ram 1500. При этом в Foton подчеркнули, что разработали свой пикап собственными силами и никакого родства с Ram у китайской машины нет.

Ожидается, что Foton начнет производство нового легкого грузовика в 2023 году. Машина будет оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового турбодизеля, роботизированной коробки передач и 48-вольтового стартер-генератора. Специалисты отметили, что так называемый мягкий гибрид в сочетании с дизельным мотором является довольно редким явлением не только для автопрома Китая, но и в мировом масштабе. Суммарная мощность установки составила 367 л.с. Крутящий момент — 450 Нм, привод — полный.

В стандартное оснащение нового пикапа от Foton войдут адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, контроль за движением по полосе, распознавание дорожных знаков и сигналов светофора и многое другое. Также новый китайский автомобиль получит багажные рейлинги на крыше и поручни в грузовом отсеке.

3 ноября стало известно, что Foton показал на домашнем рынке обновленный пикап Tunland G9. Автомобиль получил новую переднюю панель с семидюймовым экраном, на котором будут отображаться показания приборов и дисплеем на 10,25 дюйма для медиасистемы, в которую встроен 4G-модем. В салоне обновили сиденья, которые выполнены из улучшенных материалов. По технической части грузовик получил новую систему стабилизации Bosch 9.3 и комплекс электронных помощников, среди которых адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения. Все версии имеют восьмиступенчатый «автомат» производства компании ZF и жестко подключаемый полный привод с раздаточной коробкой от BorgWarner. Опционально можно заказать блокировку заднего дифференциала. В продаже Foton Tunland G9 с новым салоном появится к концу 2022 года.

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