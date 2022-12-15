«TV1000 Русское кино» подарит зрителям множество призов

До главного праздника года еще две недели, а телеканал «TV1000 Русское кино» уже приготовил подарки для любимых зрителей. Сюрприз ждет всех, кто поучаствует в новогоднем конкурсе «Раз, два, три! Елочка, гори!». Для участия нужны лишь смартфон и немного внимательности.

Ежедневно с 17:00 до 19:00 в эфире «TV1000 Русское кино» будут появляться три игровые плашки с елочными игрушками — символами Нового года и праздничного настроения. Зрителям могут встретиться Дед Мороз, сани, снеговик, олень, зайчик, снежинка, звездочка, шишка, подарок. Каждый день — уникальная комбинация из трех игрушек. Конкурс проводится до 13 января.

Смысл игры в том, чтобы «поймать» глазами три елочные игрушки, отсканировать QR-код, перейти на сайт и записать их в хронологическом порядке в специальные графы. Участвовать можно ежедневно: это увеличит шансы на выигрыш главного приза.

Телеканал «TV1000 Русское кино» подарит всем участникам подписку на стриминговый сервис viju на 30 дней, а 13 января 2023 года будет опубликован список победителей, которые получат ценные призы.