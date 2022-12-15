Одну из улиц в Краснодаре назвали в честь Жириновского

Одной из улиц в Краснодаре присвоили имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 15 декабря сообщил депутат гордумы Игорь Шибалкин.

Предложение назвать одну из улиц жилого района Новознаменского в честь политика обсуждалось на заседании гордумы ранее в этот день. С такой инициативой еще в апреле выступила координатор краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева. По ее словам, Жириновский посетил Краснодарский край за годы своей политической деятельности 28 раз и считал Кубань одним из самых перспективных регионов в РФ.

Шибалкин сообщил, что решение было принято, но не единогласно.

«На заседании присутствовало порядка 35 депутатов», — сказал он «РИА Новости», подчеркнув, что все из них, кроме четырех представителей КПРФ, проголосовали «за».

Кроме того, Шибалкин рассказал, что в Краснодаре некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий. В частности, в Прикубанском внутригородском округе города появятся Лисичанская, Херсонская и Донецкая улицы.

Всего на заседании утвердили названия 38 улиц и проездов Краснодара.

Ранее, 26 ноября, лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что некогда безымянная улица на западе Москвы названа в честь российского политика, скончавшегося в начале апреля. Постановление о присвоении улице имени Жириновского подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Она будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское.

Ранее, 7 апреля, в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечалось, что в Лукове переулке находится штаб-квартира ЛДПР и оттуда начиналась история партии.

20 апреля депутаты фракции ЛДПР на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить тираж купюр с портретом Жириновского.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.