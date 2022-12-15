Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу

Президент РФ Владимир Путин призвал 15 декабря обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала.

«Нужно сделать всё для того, чтобы обеспечить доступ быстрорастущих технологических компаний к рынкам капитала, и внести соответствующие изменения в нормативную базу, <...> в том числе, я так понимаю, внести законопроекты соответствующие в Государственную думу», — сказал он в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент подчеркнул необходимость сохранять уровень поддержки таких компаний. Глава Минфина Антон Силуанов указал в свою очередь, что соответствующие изменения будут разработаны в I квартале 2023 года.

«В I квартале внесем, в начале года», — сказал Силуанов.

31 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство страны намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год.

В июле глава государства призвал привлекать бизнес в развитие высокотехнологичных отраслей. Он указал тогда на необходимость предоставить инвесторам возможность входить в капитал этих компаний.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. На фоне антироссийских санкций правительство РФ разработало различные меры поддержки бизнеса.

Решение о проведении спецоперации было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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