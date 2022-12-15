На рынке появился новый отечественный стандарт по управлению проектами

15 декабря 2022 года в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная выходу открытого практического стандарта по управлению проектами — PM GUIDE.

Организатором выступила компания PM Excellence — РМС-подрядчик, один из лидеров в области управления крупными и мегапроектами в России.

Цель стандарта PM GUIDE — предложить заказчикам и руководителям проектов в компаниях минимальный набор обязательных процессов, необходимый для управления любым проектом.

Говоря о предпосылках создания стандарта, Александр Кочетов, PMP, РМЕ, партнер PM Excellence, отметил: «Многие команды наших заказчиков занимаются описанием процессов управления проектами с нуля, руководствуясь общими принципами и ориентируясь на «многотомные документы». Мы регулярно слышали от них запрос на короткий, емкий документ-мануал с описанием минимально обязательных процессов — и это несмотря на наличие на рынке стандартов, признанных на международном уровне (PMBOK, IPMA и т.д.).

Учитывая потребность рынка и 20-летний опыт управления крупными и мегапроектами, PM Excellence решила создать стандарт, который может послужить кратким практическим руководством по управлению проектом любого уровня сложности».

Стандарт PM GUIDE был представлен профессиональному сообществу на 17-й международной конференции «Управление проектами – 2022» и вызвал позитивный отклик: 44,7% участников сказали, что стандарт отличный, в нем есть всё, что нужно, и ничего лишнего; 16.5% отметили, что продукт хороший, но есть возможности для доработки. 30,6% участников голосования пока не готовы высказать свое мнение, так как сначала хотят ознакомиться с текстом стандарта в деталях.

PM GUIDE дополняет известный международный стандарт PMBOK 7.0, который используется многими компаниями в качестве базы для разработки внутренних методологий. Однако PMBOK 7.0 широко описывает канву управления проектами на уровне принципов, но не конкретные шаги и процессы. В то время как PM GUIDE — краткое практическое руководство по управлению проектами.