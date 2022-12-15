Мирная жительница погибла в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла 15 декабря в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина», — говорится в сообщении.

Утром 15 декабря ВСУ нанесли массированный удар по Донецку.

Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что обстрел центра Донецка начался в 07:00 мск и стал самым масштабным с 2014 года.

В результате повреждены как минимум восемь жилых домов, общежитие и ТЦ. Кроме того, снаряды попали в верхний этаж многоквартирного дома по улице Набережной. После этого обстрела один человек погиб и девять получили ранения.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Донецкая Народная Республика вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума.

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