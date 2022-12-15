Коллектив программы РЕН ТВ «Документальный спецпроект» получил почетную грамоту МВД

Коллектив программы «Документальный спецпроект» — отдел актуальной публицистики телеканала РЕН ТВ — получил почетную грамоту МВД.

14 декабря 2022 года начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, генерал-майор внутренней службы Александр Князев вручил почетную грамоту МВД руководителю коллектива программы РЕН ТВ «Документальный спецпроект» Петру Дроговозу «За объективное освещение деятельности органов внутренних дел в СМИ». Приказ о награждении был подписан министром внутренних дел Российской Федерации, генералом полиции Владимиром Колокольцевым.

Почетная грамота МВД России «За вклад в освещение деятельности МВД» является мерой поощрения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

«Документальный спецпроект» — серия документально-публицистических проектов собственного производства канала РЕН ТВ, посвященная актуальной проблематике.