Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении Невзорова

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналиста Александра Невзорова (настоящий материал касается физического лица Александра Невзорова, выполняющего функции СМИ-иноагента). Как сообщает ведомство 15 декабря, журналист обвиняется в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Согласно версии следователей, правонарушение было совершено Невзоровым по мотивам политической ненависти с 9 марта по 30 мая 2022 года, когда он находился в неустановленном месте за пределами России.

В это время журналист разместил на своих персональных интернет-страницах в соцсети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в мессенджере Telegram и на видеоресурсе YouTube заведомо ложные тексты и видеоролики.

«…Cодержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины», — сообщили в генпрокуратуре.

Материалы заочно рассмотрит Басманный суд Москвы.

Басманный суд в Москве 6 мая удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Невзорова. Журналист был объявлен в розыск. Ранее, 22 марта, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

23 октября первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Известиями» прокомментировала высказывания Невзорова о том, что российских военнопленных следует размещать на объектах украинской энергосистемы и вести оттуда прямые трансляции. Драпеко отметила, что журналист «всегда был провокатором, а в последнее время он совсем с ума сошел».

3 июня советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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