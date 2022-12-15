Путин: льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%

Льготную ипотеку на новостройки в России продлят до 1 июля 2024 года. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, ставка по такой ипотеке станет чуть выше и достигнет 8%. Однако, отметил президент, эта мера поддержки будет сворачиваться, так как в стране расширят действие семейной ипотеки, ставка на которую составляет 6%.

Планируется, что в следующем году ее распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

«Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», — сообщил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам..

В рамках действующей программы государство субсидирует кредиты на покупку первичного жилья стоимостью до 12 млн рублей в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Еще по 6 млн рублей предусмотрено для остальных российских регионов.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годы возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

Еще в апреле 2021 года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Известиям», что расширение программы «Семейная ипотека» является хорошим решением, несмотря на различные мнения о низкой ставке по этому кредиту.

Расширить льготную программу кредитования «Семейная ипотека» на строительство частных домов, которая появилась еще в 2018 году по поручению Владимира Путина, в феврале прошлого года предложили в Минфине страны.

Тогда сообщалось, что за время действия программы «Семейная ипотека» было выдано более 120 тыс. кредитов на сумму около 344 млрд рублей. Из федерального бюджета были предоставлены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей.