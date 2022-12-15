АвтоВАЗ утвердил производство свыше 400 тыс. машин в 2023 году

Совет директоров АвтоВАЗа, который возглавляет вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, утвердил план производства в 2023 году в 401,6 тыс. автомобилей. Об этом 15 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Утвержденный на совете директоров АО «АвтоВАЗ» производственный план на 2023 год — 401,6 тыс. автомобилей», — отметили в Минпромторге.

После ухода иностранных партнеров из России, предприятие находилось в вынужденном простое, однако в начале лета текущего года АвтоВАЗ сумел возобновить выпуск моделей Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel. Летом в Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, в которую вошли 1800 автомобилей.

Ожидается, что в 2022 году АвтоВАЗ выпустит 220 тыс. автомобилей Lada.

8 декабря группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на АвтоВАЗе утвержден план производства автомобилей в 2023 году. Сообщалось, что завод произведет 401 тыс. автомобилей.

По оценке сообщества, это примерно на 20% меньше ранее озвученных 500 тыс., но на 82% больше ожидаемых в уходящем 2022 году 220 тыс. машин. При первоначальной корректировке плана в октябре текущего года на 2023 год рассматривался выпуск более чем 400 тыс. автомобилей. Исходя из этого показателя, было изменено ожидаемое расписание единого корпоративного отпуска на АвтоВАЗе в 2023 году.