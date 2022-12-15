Путин заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

Уже сами власти стран Евросоюза (ЕС) начинают жаловаться на то, что политика США прямо ведет к деиндустриализации Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 15 декабря, на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, так и поступают с теми, кто позволяет «вытирать о себя ноги».

«Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, мол, почему вы так с нами поступаете? Хочется в этой связи спросить: «А вы чего хотели?». Как ещё поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — сказал глава государства.

Путин отметил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же.

«Несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу — в 2,3 раза, до $138 млрд», — подчеркнул российский лидер.

При этом президент отметил, что против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия, чтобы смять экономику страны «через грабеж валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию».

«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — заявил глава государства.

Как указал Путин, Москва намерена расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, «кто четко понимает, где чужие, а где национальные, собственные интересы».

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам — членам ЕС согласовать ряд ответных мер на закон о снижении инфляции (IRA) США, который ставит европейские компании в невыгодное положение. Согласно новому закону, производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции. Ланге добавил, что ЕС, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

Кризис в Европе разразился на фоне введенных Евросоюзом санкций против России, которая с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.