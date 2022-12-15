Заммэра Москвы Бирюков заявил о готовности городских служб к вечернему снегопаду

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме в связи с прогнозируемым снегопадом. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков сообщил в четверг, 15 декабря.

Он отметил, что в четверг и пятницу в столичном регионе опять ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, снег, местами сильный, метель. По словам заммэра, может выпасть до 5 см снега.

«В связи с ожидаемым снегопадом городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что продолжаются мероприятия по очистке крыш от снега и наледи и уборке улиц.

Ранее в этот день МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде и метели в ближайшие часы. Кроме того, ожидается гололедица и ветер с порывами до 15 м/с, сообщает телеканал «360».

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве высота сугробов достигла 19 см, в некоторых районах Московской области — 25 см. По прогнозам метеорологов, в Московский регион придет холодная погода. Уже с 18 декабря ожидаются сильные морозы, температура воздуха в ночное время опустится до –15 градусов.

Кроме того, столицу и область накрыл снегопад, на дорогах фиксируется гололедица. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Коммунальные службы вывели на улицы дополнительную технику.