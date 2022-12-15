Уголовное дело по факту гибели женщины с ребенком в ДТП возобновили в Уфе

В Уфе отменили решение о прекращении уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли женщина и пятилетний ребенок. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на прокуратуру региона.

Авария произошла в июле 2022 года. 28-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры наехала на 39-летнюю женщину с ребенком, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшие скончались на месте. Решение о прекращении уголовного дела было принято 17 октября Кировским районным судом в связи с примирением сторон.

Прокуратура Кировского района обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Сотрудники правоохранительных органов указали на необходимость принять во внимание степень опасности совершенного преступления и его последствий. Верховный суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил постановление о прекращении уголовного дела. Материалы направлены на новое рассмотрение.

Сама автомобилистка в ходе расследования призналась, что не заметила пешеходов. Она отвлеклась на то, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали газа и тормоза.