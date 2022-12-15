Пенсионерка отдала лжетрейдерам 1,7 млн рублей в Нижнем Тагиле

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионерки в Нижнем Тагиле. Женщина лишилась 1,7 млн рублей, рассчитывая получить доход от инвестиций.

По словам потерпевшей, она увидела в социальной сети рекламу, обещавшую высокий заработок. Женщина прошла по ссылке и оставила контактные данные. Спустя некоторое время с ней связался мужчина, который представился аналитиком компании. Затем с тагильчанкой в мессенджере списался «трейдер». Он предложил женщине зарегистрироваться на определенном сайте и пополнить счет на 450 тыс. рублей. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

На следующий день мужчина вновь связался с потерпевшей и предложил пополнить счет еще на 550 тыс. рублей. Затем потребовалась страховка на $5 тыс., а также дополнительные вложения в размере 343 тыс. рублей. Когда «трейдер» предложил заплатить $6 тыс. за вывод средств, тагильчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Магадане 65-летний мужчина лишился почти 4 млн рублей из-за мошенников. Потерпевший рассчитывал получить доход с помощью брокерской компании.