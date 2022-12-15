Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, ими за минувшие сутки заняты новые выгодные рубежи. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

По словам Конашенкова, украинские боевики в течение суток безуспешно пытались восстановить позиции в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка.

«Все контратаки ВСУ были отражены», — подчеркнул он.

Противник потерял за сутки на этом направлении около 300 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

Ранее в четверг Конашенков сообщил, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Также в Минобороны отметили, что российские войска нанесли удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Самолеты были поражены в районе Родинского и Павловки, а вертолеты — около Курахово и Константиновки.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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