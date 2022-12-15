Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев
Происшествия
Более 20 домов получили повреждения в результате обстрела Стаханова в ЛНР
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
Происшествия
В Москве подстрелили и ограбили доставлявшего iPhone 14 курьера
Авто
Mazda продала свой завод в России группе Sollers
Общество
Боец ММА Новоселов получил пять лет строгого режима за изнасилование
Мир
Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа
Спорт
Глава МОКа впервые с 1986 года пропустит финал ЧМ-2022
Мир
Путин заявил о возможности создания электронной площадки для определения цены на газ для ЕС
Мир
В Швейцарии посчитали слишком сложным полный запрет нацистской символики
Экономика
Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира
Спорт
Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее Коваленко
Сюжет:

Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны: войска России заняли новые выгодные рубежи на донецком направлении
0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, ими за минувшие сутки заняты новые выгодные рубежи. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По словам Конашенкова, украинские боевики в течение суток безуспешно пытались восстановить позиции в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка.

«Все контратаки ВСУ были отражены», — подчеркнул он.

Противник потерял за сутки на этом направлении около 300 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

Ранее в четверг Конашенков сообщил, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Также в Минобороны отметили, что российские войска нанесли удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Самолеты были поражены в районе Родинского и Павловки, а вертолеты — около Курахово и Константиновки.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022