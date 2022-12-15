Песков призвал отнестись соответствующим образом к слухам о смене главы МИД Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД РФ Сергея Лаврова и посоветовал относиться к ним соответствующим образом.

«Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД РФ на случай возможной отставки главы ведомства Лаврова.

25 ноября президент России Владимир Путин призвал не доверять информации из интернета. По словам российского лидера, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в интернете.