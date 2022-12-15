В Харькове поражен объект инфраструктуры

В Харькове был поражен объект инфраструктуры. Об этом 15 декабря сообщили местные СМИ.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется. Очевидцы сообщают о крупном пожаре в городе.

Также в этот день стало известно о взрывах в Харькове. Кроме того, после взрывов в ночь на 15 декабря у жителей Харьковской области пропал свет.

Утром в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Черкасской, Днепропетровской и в Полтавской областях, а также в Кировоградской и Сумской областях. Также по данным украинских СМИ, в городе Очаков Николаевской области прогремел взрыв.

Днем ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах в центре и на окраинах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко указал, что они прогремели в Шевченковском районе города.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту. При этом комментариев от российского оборонного ведомства по случаю перечисленных взрывов на Украине не поступало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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