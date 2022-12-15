Расторжение контракта на АЭС «Ханхикиви-1» названо неправомерным

Международный Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) признал неправомерным решение финской компании Fennovoima о расторжении контракта с дочкой «Росатома» — Raos Project Oy — на сооружение атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе российской госкорпорации.

«Решением признается правота «Росатома» — прекращение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии компанией Fennovoima неправомерно», — сообщила пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Совет по разрешению споров также признал неправомерность действий Fennovoima и последовавших за расторжением контракта заявлений компании об отказе в приемке работ, выполненных финской дочкой «Росатома», как поставщиком по EPC-контракту. Всё это является существенным нарушением условий контракта, заключили в организации.

В связи этим Совет установил, что эти факты дают компании RAOS Project Oy право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima. Сумма нанесенного ущерба будет определена впоследствии дальнейших разбирательств.

Fennovoima заявила о расторжении контракта с дочкой «Росатома» 2 мая. В конце того же месяца Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на площадке в Пюхяйоки. В компании тогда подчеркнули, что решили сосредоточиться на сохранении этой территории.

Тогда в «Росатоме» заявили, что разочарованы решением финской компании. В госкорпорации добавили, что проект прогрессировал, а работа между заказчиком и подрядчиком уже была налажена.

В конце августа также сообщалось, что госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1».