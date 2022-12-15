Президент России Владимир Путин поручил привести в порядок региональные автодороги.

«Необходимо привести в порядок региональные трассы», — распорядился он 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Кроме того, Путин отметил, важность создания опережающей развитие инфраструктуры и сказал, что страна добилась хороших результатов в обновлении федеральной дорожной сети.

«Важнейшим условием для наращивания деловой и инвестиционной активности, создания рабочих мест является опережающее развитие инфраструктуры. Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны», — подчеркнул президент.

Ранее, 13 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что по темпам строительства дорог 2022 год стал самым лучшим в России со времен СССР. Также Хуснуллин подчеркнул, что строительство участка М12 Казань — Екатеринбург начнется с 2023 года, сейчас уже идет подготовка территорий.

В тот же день Путин заявил, что по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах 2022 год стал рекордным. Глава государства также заявил, что работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена.

До этого, 15 ноября, Хуснуллин заявил, что ввод дорог в РФ по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю. По его словам, количество отремонтированных и построенных дорог в России растет из года в год, поставленные планы перевыполняются.