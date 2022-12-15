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Reuters сообщило о подаче Косово заявки на вступление в Евросоюз

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Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER
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Самопровозглашенная Республика Косово подала заявку на членство в Евросоюзе. Об этом 15 декабря сообщило агентство Reuters.

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Заявку представил премьер-министр Косово Альбин Курти в Чехии, которая председательствует в совете Евросоюза в 2022 году.

Накануне сообщалось, что чешское председательство в Совете Евросоюза и представители Европейского парламента достигли согласия по проекту введения безвизового режима для граждан Косово.

Также 14 декабря лидеры Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Подписи под документом о намерении получить членство в ЕС поставили Курти, президент непризнанного государства Вьоса Османи и спикер парламента Глаук Конюфца.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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