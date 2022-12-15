Лукашенко раскритиковал министра спорта Белоруссии за отсутствие результатов

Президент Белорусии Александр Лукашенко раскритиковал министра спорта и туризма республики Сергея Ковальчука из-за того, что сборная страны отсутствует на чемпионате мира в Катаре. Об этом 15 декабря пишет БелТА.

«Состояние этого вида спорта (футбола — ред.), как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. <…> Ну и что, прошло время, немало лет, и где эти результаты?» — заявил он.

Лукашенко отдельно отметил, его печалит отсутствие белорусской сборной на чемпионате мира в Катаре, а также тем фактом, что уровень игры спортсменов других сборных сильно превосходит уровень белорусских атлетов.

«Идет чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Их там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены, и мне просто страшно становится», — резюмировал белорусский политик.

Ранее, 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) принял решение об отстранении клубы и сборные из РФ от участия в международных соревнованиях. В качестве причины назвали проведение российской стороной специальной военной операции на Украине.

УЕФА и ФИФА приняли такие решения после того, как Международного олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям не давать разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.