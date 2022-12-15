Больше 1,3 тыс. классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Омской области
Больше 1,3 тыс. школьных классов ушли на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ в Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Карантин введен в отдельных классах в 176 школах. Кроме того, приостановлен воспитательный процесс в 241 группе 105 детских садов. Полностью приостановили работу 12 детских садов в сельских районах.
ИА «Город55» напоминает, что карантин вводится при отсутствии в связи с заболеванием более 20% детей в коллективе. Обычный срок карантина составляет семь дней и может быть продлен.
За минувшую неделю в Омской области зарегистрировали почти 18,9 тыс. случаев ОРВИ. В основном заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии — риновирусов, бокавирусов, аденовирусов, метапневмовирусов. С начала эпидемического сезона подтверждено 37 случаев гриппа.
Ранее в этот день в Ростовской области запретили посещение родственников в медицинских учреждениях и организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан. Причиной стала высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе. Эпидемический порог превышен на 123,8%.