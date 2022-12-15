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Больше 1,3 тыс. классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Омской области

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Больше 1,3 тыс. школьных классов ушли на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ в Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Карантин введен в отдельных классах в 176 школах. Кроме того, приостановлен воспитательный процесс в 241 группе 105 детских садов. Полностью приостановили работу 12 детских садов в сельских районах.

ИА «Город55» напоминает, что карантин вводится при отсутствии в связи с заболеванием более 20% детей в коллективе. Обычный срок карантина составляет семь дней и может быть продлен.

За минувшую неделю в Омской области зарегистрировали почти 18,9 тыс. случаев ОРВИ. В основном заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии — риновирусов, бокавирусов, аденовирусов, метапневмовирусов. С начала эпидемического сезона подтверждено 37 случаев гриппа.

Ранее в этот день в Ростовской области запретили посещение родственников в медицинских учреждениях и организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан. Причиной стала высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе. Эпидемический порог превышен на 123,8%.

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