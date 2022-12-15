ВКС России уничтожили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8», — заявил он в ходе брифинга.

Также средствами противовоздушной обороны было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское ДНР и Садовое, Семеновка Запорожской области.

Всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожено 344 самолета, 184 вертолета и 2669 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Самолеты были поражены в районе Родинского и Павловки, а вертолеты — около Курахово и Константиновки.

До этого, 9 декабря, истребители Су-35С ВКС РФ в ходе боевого вылета обнаружили и уничтожили самолет ВСУ.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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